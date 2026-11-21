Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında sahnelenen "Bizim Yunus" müzikal oratoryosu, izleyicisiyle buluştu. Yunus Emre'nin yaşamını, sevgi ve hoşgörü anlayışını konu alan gösteri, sanatseverlere anlamlı bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Programın ikinci gününde, Selami Arı'nın yazıp yönettiği ve Maksat Koop tarafından sahnelenen "Bizim Yunus" müzikal oratoryosu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Gösteriye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürü Birgül Bozkurt, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Şaban Yılmaz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve çok sayıda sanatsever katıldı. Yunus Emre'nin hakikati ve ilahi aşkı arayışını konu alan müzikal oratoryoda, büyük halk ozanının sevgiyi ve aşkı kendi gönlünde bulma yolculuğu anlatıldı. Şiir, müzik ve tiyatral anlatımın bir araya geldiği gösteride, Yunus Emre'nin insan sevgisi, hoşgörü ve birlik anlayışı etkileyici bir sahne diliyle izleyicilere aktarıldı.