Tokat’ta 41 ilden bin 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları’nda Manisalı sporcular önemli bir başarıya imza attı. Zorlu parkurlarda mücadele eden Manisa temsilcileri, 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Tokat’ta gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 41 ilden bin 300 sporcunun katıldığı organizasyonda Manisa’yı temsil eden sporcular, hem uzun mesafe orman etabında hem de şehir merkezinde düzenlenen sprint etabında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

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Orman etabında Manisalı sporculardan 5 madalya

Şampiyonanın uzun mesafe orman etabında Manisalı sporcular başarılı performanslarıyla kürsüde yer aldı. Kadınlar 21 yaş kategorisinde Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Hatice Adıbelli, erkekler 60 yaş kategorisinde Akhisar Zirve Doğa Spor Kulübü sporcusu Kemal Korkmaz ve erkekler 16 yaş kategorisinde Soma Altıntaş Spor Kulübü sporcusu Resul Dik, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Aynı etapta erkekler 16 yaş kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Orçun Kılınç ile kadınlar 55 yaş kategorisinde Demirci Belediye Spor Kulübü sporcusu Gülderen Saygı, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Sprint etabında Manisa’ya 2 Türkiye şampiyonluğu

Şampiyonanın şehir merkezinde gerçekleştirilen sprint etabında ise Manisalı sporcular başarılarını sürdürdü. Kadınlar 21 yaş kategorisinde mücadele eden Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Hatice Adıbelli, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Adıbelli, uzun mesafe etabında kazandığı gümüş madalyanın ardından sprint etabında altın madalyaya ulaşarak şampiyonayı iki madalyayla tamamladı.

Kadınlar 20 yaş kategorisinde yarışan Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Nehir Karakoç da başarılı performansıyla Türkiye birinciliğini elde ederek Manisa’ya bir altın madalya daha kazandırdı.

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Kadınlar 55 yaş kategorisinde mücadele eden Demirci Belediye Spor Kulübü sporcusu Gülderen Saygı ise sprint etabında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Saygı, uzun mesafe etabının ardından sprint etabında da kürsüye çıkarak organizasyonu iki bronz madalyayla tamamladı.

Manisalı sporculardan gururlandıran başarı

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisa temsilcileri, iki ayrı etapta elde ettikleri toplam 8 madalyayla önemli bir başarı ortaya koydu.