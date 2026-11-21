Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yarkın Keskin, Benhür İrcel, Ada Atlayan
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Melike Yalçınkaya 10, Hatice Öztosun 4, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 3, Şenay Zeybek 2, Yaren Pala, Selin Temiz, Nihan Dabakoğlu 15, Nebahat Arğun 5
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Howard 10, Sevgi Uzun 4, Derin Erdoğan 8, Salaün 18, Juhasz 10, Şevval Akalan 12, Gökşen Fıtık 5, Sude Yılmaz 8, Elif Bayram 4, Yaren Düzcü 8, Hof 15
1. Periyot: 2-31
Devre: 19-58
3. Periyot: 24-81
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