Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi'nde muhtar Arif Bayraktar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi. Muhtarlık ziyaretinin ardından mahalle esnafını da gezen Başkan Şimşek, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşlubahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şimşek, Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar ile bir araya geldi. Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette mahallenin ihtiyaçları, vatandaşların muhtarlığa ilettiği talep ve beklentiler ele alındı.

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Muhtar Arif Bayraktar'dan mahalledeki çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Başkan Şimşek, iletilen talepleri not aldı.

Mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, "Ev sahipliği için Kuşlubahçe Muhtarı Sayın Arif Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, varsa mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinlemek için buradayız. Şehzadeler'imizi halkımızla birlikte yönetmek için bu tür ziyaretlerimiz her zaman devam edecek" dedi.

Kuşlubahçe esnafını da ziyaret etti

Muhtarlık ziyaretinin ardından Kuşlubahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Başkan Şimşek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahalle esnafının yoğun ilgisiyle karşılanan Şimşek, kıraathanede bulunan vatandaşları da selamlayarak sohbet etti.