Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde ulaşım altyapısını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kayapınar Mahallesi’nde iki etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında NATO Caddesi’ne 2 bin 100 metre uzunluğunda 5 bin 600 ton sıcak asfalt serilirken, Fatih Caddesi’nde ise yaklaşık bin 100 ton asfalt kullanılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Gölmarmara ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. İki etap halinde planlanan çalışmaların ilk bölümünde NATO Caddesi’nde 2 bin 100 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplandı. Bu çalışma kapsamında 5 bin 600 ton sıcak asfalt kullanıldı. Çalışmaların ikinci etabında ise Fatih Caddesi’nde yaklaşık bin 100 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

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"Manisa’mızın yollarını geleceğe hazırlıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 17 ilçede yol yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "17 ilçemizde durmadan, yorulmadan çalışıyor, Manisa’mızın yollarını geleceğe hazırlıyoruz. Gölmarmara ilçemiz Kayapınar Mahallesi Fatih Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımızla vatandaşlarımıza uzun ömürlü ve kaliteli yollar armağan ediyoruz. Altyapısıyla, kalitesiyle ömür boyu kullanılacak bu güzel hizmet Gölmarmara’mıza hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Cem Aykan’a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve sabırları için kıymetli Gölmarmaralılara teşekkür ederim. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için ilçe belediyelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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"17 ilçeye eşit ve hakkaniyetli hizmet götürülüyor"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ise çalışmaların iki etap halinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, ilk etapta NATO Caddesi’nin asfaltlandığını, ikinci etapta Fatih Caddesi’nde yaklaşık bin 100 ton sıcak asfalt kullanılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki iş birliğine dikkat çeken Aykan, "Bütün işler ortak bir şekilde yapılıyor. Biz ilçe belediyesi olarak kaldırım çalışmamızı, daha sonra aydınlatma direklerimiz için altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Büyükşehir de geldi sıcak asfaltını attı. Artık ayrım yok. Manisa, Büyükşehir Belediyesi’nin takım kaptanlığıyla, ilçe belediyelerinin iş birliğiyle çok güzel hizmetlere kavuşacak" diye konuştu.

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"Uzun yıllar yol sorunu yaşanmayacak"

Yol yapımında kullanılan malzemenin kalitesine ve asfaltın kalınlığına da değinen Aykan, çalışmaların uzun ömürlü olması için titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Aykan, "Bundan sonra da üstüne aşınma tabakası atılacak. Evladiyelik bir hale gelecek. Uzun yıllar vatandaşlarımız bu yollarla ilgili sorun yaşamayacak. Eskiden olduğu gibi yapboz şeklinde değil, bir sefer yapalım, ilelebet kullanılsın diye uğraşıyoruz. Asfalt konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi bence şu anda Türkiye’nin en iyisi" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar çok memnun"

Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önce NATO Caddesi’nin dar olması nedeniyle bölgede trafik kazalarının yaşandığını belirten Çelik, konuyu Belediye Başkanı Cem Aykan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ilettiklerini söyledi.

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Dutlulu’nun yolun yapılacağı yönünde söz verdiğini ve yaklaşık üç ay içerisinde NATO Caddesi’ndeki çalışmanın tamamlandığını ifade eden Çelik, Fatih Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarının da mahalle sakinlerini memnun ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.