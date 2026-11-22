Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri, üç gün süren kültür ve sanat etkinliklerinin ardından gerçekleştirilen panelle sona erdi. Panelde Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü ve insan sevgisini merkeze alan düşünce dünyası ile asırlardır güncelliğini koruyan öğretileri ele alındı.

Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1921 kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin kapanış programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yeni Parti Manisa İl Başkanvekili Cenk Türkmen, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ile vatandaşlar katıldı.

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Tarihçi ve Yazar Naci Yengin, Yerel Tarih Araştırmacısı ve Yazar Erkan Akbalık ile emekli Öğretim Görevlisi M. Veysi Dörtbudak’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Yunus Emre’nin düşünce dünyası farklı yönleriyle değerlendirildi. Yunus Emre’nin insanı merkeze alan yaklaşımı, sevgi ve hoşgörü anlayışı ile yaşam felsefesinin günümüz insanına verdiği mesajlar üzerinde duruldu.

Katılımcıların soru ve görüşleriyle katkı sunduğu panelde, Yunus Emre’nin yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan öğretileri üzerine karşılıklı sohbet gerçekleştirildi. Program, türkülerle devam ederken etkinliğin sonunda panelistlere hediyeleri takdim edildi.

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Üç gün boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri, kapanış panelinin ardından sona erdi.