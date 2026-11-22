Şevket YILMAZ / SOMA, (DAH)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor evinde zirve hesapları yapan Seza Çimento Elazığspor'a farklı mağlup oldu: 1-4. Maçın 37'nci dakikasında Elazığspor, Barış'ın golüyle öne geçti: 0-1. Devreyi 1-0 galip bitiren konuk takım, dakikalar 49'u gösterdiğinde Ali Altınöz ile ikinci golü attı: 0-2. Maçın 66'ncı dakikasında İsmail Esat, Elazığspor'un üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Maçın 72'nci dakikasında Somaspor'dan Berke kendi ağlarını havalandırdı, fark dörte yükseldi: 0-4. Somaspor, 86'ncı dakikada Onur Eriş'in kendi kalesine attığı golle farkı üçe indirdi: 1-4. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Elazığspor Soma'da rahat kazandı. Bu sonucun ardından Somaspor 12 puanda kaldı. Elazığspor ise 30 puana yükselip zirve takibini sürdürdü.