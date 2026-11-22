Manisa Büyükşehir Belediyesi depolarında yıllardır atıl durumda bekleyen Demirci Akıncıları Anıtı, yeniden ayağa kaldırılarak Demirci ilçe girişine yerleştirildi. Şahlanan atlar üzerindeki dört akıncı figüründen oluşan anıt, Kuvayımilliye ruhunu ve Demirci'nin Milli Mücadele tarihindeki kahramanlıklarını gelecek kuşaklara aktaracak.

Manisa'nın Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Demirci Akıncıları'nın hatırasını yaşatan anıt, yıllar sonra yeniden ilçeye kazandırıldı. Uzun süredir Manisa Büyükşehir Belediyesi depolarında atıl durumda bekleyen eser, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ayağa kaldırılarak Demirci ilçe girişindeki yerini aldı.

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Dört akıncının şahlanan atlarıyla mücadele ruhunu yansıtan anıtın, ilçenin tarihi kimliğini yansıtan önemli simgelerden biri olması hedefleniyor.

"Tarihine sahip çıkan şehirler, geleceğine daha güçlü yürür"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, anıtın yeniden ilçeye kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Tarihine sahip çıkan şehirler, geleceğine daha güçlü yürür. Yıllardır atıl kalan bir eseri yeniden ayağa kaldırarak Demirci'mizin girişine kazandırdık. Şahlanan dört dinamik figürüyle Kuvayımilliye ruhunu en canlı haliyle yansıtan Demirci Akıncıları Anıtı, artık ilçemizin simgelerinden biri olarak kahramanlarımızın hatırasını yaşatacak. Bu toprakların cesareti, kahraman atalarımızın fedakârlıkları, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.

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"Milli Mücadele kahramanlarının hatırası yaşatılacak"

Demirci esnafından Ali Özkahraman, anıtın 35 yıldır Manisa'daki depolarda beklediğini belirterek, eserin Başkan Besim Dutlulu'nun girişimleriyle yeniden ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı da Demirci Akıncıları'nın Milli Mücadele'nin sonuna kadar mücadelesini sürdüren tek Kuvayımilliye hareketi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak tarafından takdir edilerek onurlandırıldıklarını belirten Kıncı, tarihi mirası gelecek kuşaklara taşıyacak anıtın Demirci'ye kazandırılmasında emeği geçen Demirci Belediyesi'ne, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

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Dört akıncı figürüyle mücadele ruhu yansıtıldı

Anıtın tasarım ve yapım süreci hakkında bilgi veren heykeltıraş Eray Okkan, Demirci Akıncıları'nın Yunan kuvvetlerine karşı verdiği mücadeleyi heykelin tasarımına yansıttıklarını belirtti. Dört figürün dinamik bir kompozisyonla hazırlandığını ifade eden Okkan, "O dört figürü de uçarak, adeta şahlanarak, kayalıkların üzerinden atlayarak dinamik bir formda yapmak istedim. Sayın Belediye Başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın iş birliğiyle anıtı şu anda ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Melih Kuru ise anıtın ilçe girişine yerleştirilmesiyle Demirci'ye gelenlerin bu toprakların kahramanlarını hatırlayacağını ifade etti. Kuru, anıtın yeniden ilçeye kazandırılmasında emeği bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı'ya ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'ya teşekkür etti.

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Yıllarca depoda bekledikten sonra yeniden ayağa kaldırılan Demirci Akıncıları Anıtı, ilçenin Milli Mücadele tarihindeki yerini simgeleyen bir eser olarak Demirci girişindeki yerini aldı.