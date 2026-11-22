TRENDYOL 1'inci Lig'de haftaya düşme potasında giren Manisa Futbol Kulübü evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtuldu. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi Manisa FK dakikalar 82'yi gösterdiğinde Benrahou'nun golüyle öne geçti: 1-0. Maçta 90+4'üncü dakikada bu kez Vargas sahneye çıktı ve Manisa FK adına galibiyeti perçinleyen golü kaydetti: 2-0. Pendikspor'u sahasında 2-0 yenen siyah-beyazlılar, 16 puana yükseldi. Pendikspor ise 14 puanda kalıp düşme hattına geriledi.

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