Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Tuncay Ercan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 59 Vargas), Osman Kahraman (Dk. 87 Yunus Emre Dursun), Atakan Çankaya, Anziani, Yusuf Talum (Dk. 87 Ada İbik), Benrahou, Sylla
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Abifade, Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat, Mesut Özdemir (Dk. 90+2 Manga), Thuram (Dk. 90+3 Onuralp Çakıroğlu), Hakan Yeşil (Dk. 86 Efehan Pekdemir), Bekir Karadeniz, Hrelja (Dk. 85 Baran Demiroğlu), Muhammed Kiprit (Dk. 76 Clarke-Harris)
Goller: Dk. 82 Benrahou, Dk. 90+4 Vargas (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Osman Kaynak, Dk. 69 Yusuf Talum, Dk. 90+5 Vargas (Manisa FK), Dk. 53 Thuram (Orfa Yapı Pendikspor)
MANİSA
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