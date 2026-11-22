Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Pendikspor’u 20 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Nestor El Maestro, galibiyetin karakter göstergesi olduğunu söyledi. Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda konuk ettiği Pendikspor’u 20 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

El Maestro: "Bu galibiyet karakter göstergesi"

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir galibiyet olduğunu belirterek, "Bugün bizim için çok önemli bir galibiyetti. İki takımın aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu gördük. Maçın zor olacağını bekliyorduk ve gerçekten zor bir maç oldu. Bu galibiyet bizim için daha çok karakter göstergesi. Çok mutluyum. İkinci yarıda oynadığımız futbolla kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

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Murat Şahin: "00'a üzüleceğim maçta mağlup ayrılmak daha üzücü"

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise Manisa deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Milli ara sonrasında Manisa’ya kazanmak için geldiklerini belirten Şahin, "Bence göreve geldiğimden beri oynadığımız 4 maç içerisinde oyun anlamında sahaya yansıttığımız en iyi performanstı. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Rakibe sadece verdiğimiz iki duran topta kafa vuruşuyla pozisyon verdik. Oyunun tamamında hâkim olan, istediklerini yapan ve rakibin eksiklerinin üzerine giden ancak final konusunda eksik kalan bir takımdık. Açıkçası 00'a üzüleceğim bir maçta mağlup ayrılmak çok daha üzücü oldu" diye konuştu.

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"Buradan ayağa kalkıp yolumuza devam etmek zorundayız"

Karşılaşmada çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Final pozisyonlarında biraz daha etkili ve net olabilsek çok farklı kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bundan sonra eksiklerimizin üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Milli arayı bence çok iyi geçirdik. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yaptı. Ancak futbolda gol atamazsanız kazanmak kolay olmuyor. Bugün bizim başımıza gelen de buydu. Buradan ayağa kalkıp yolumuza devam etmek zorundayız. Eksiklerimizin üzerine çalışmalıyız. Bir an önce maç kazanmak zorundayız. İnşallah gelecek haftanın hazırlıklarına bu doğrultuda başlayacağız."