2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve adaylarından Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 mağlup olan Somaspor bu sezon evinde hiç maç kazanamadı. Nazım Yavuz Stadı'nda 7 maça çıkan siyah-beyazlılar, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi. Son Elazığspor maçını da iç sahada kaybeden Somaspor, taraftarı önünde henüz siftah yapamadı. Toplam 12 puan elde eden Somaspor 10 puanı deplasmanlarda aldı. Somaspor evinde 68 Aksaray Belediyespor ve Sebatspor'la berabere kaldı, Muşspor, Aliağa FK, Çorluspor 1947, Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor'a mağlup oldu. Somaspor bu hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'la oynayacak.