Bulunduğu noktadan kurtarılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve asayiş timleri ortak çalışma yürüttü. Yaralı vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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