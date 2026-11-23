Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 30 mağlup ederek ligde 7. galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Turgutlu'nun kadın basketbol takımı ise sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 10241 mağlup oldu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol takımları, liglerinde haftayı farklı sonuçlarla tamamladı. Kadın voleybol takımı deplasmanda aldığı net galibiyetle zirve takibini sürdürürken, kadın basketbol takımı güçlü rakibi karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybolda 7. galibiyet

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 8. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne konuk oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran kırmızısiyahlılar, setleri 2516, 2510 ve 2517 kazanarak karşılaşmadan 30 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde eden Turgutlu temsilcisi, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sıradaki yerini korudu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 9. hafta mücadelesinde 29 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Akhisar Gücü'ne konuk olacak. Akhisar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada kırmızısiyahlılar galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Takımın başantrenörü Erdal Kurç, oyuncularının sahada disiplinli, istekli ve mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyun kontrolünü elimizde tutarak sahadan 30'lık net bir galibiyetle ayrılmayı başardık. Takımımızın ortaya koyduğu performanstan ve mücadele azminden son derece memnunuz. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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Kadın basketbolda Galatasaray engeli

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ise 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Turgutlu temsilcisi, rakibine 10241 mağlup oldu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 9. hafta mücadelesinde 28 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de İstanbul Gençlik Spor'a konuk olacak. Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Turgutlu ekibi, mağlubiyetin ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek.

Kadın basketbol takımının başantrenörü İstemihan Örücü ise Galatasaray'ın gücüne dikkat çekerek, "Hem ligimizin hem de Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı mücadele etmeye çalıştık. Galatasaray'ı galibiyetlerinden dolayı kutluyor, hafta içi oynayacakları EuroLeague Women karşılaşmasında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.