Ligde 15. haftanın ardından Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle topladığı 18 puanla 11. sırada yer alırken, Manisa FK ise 15 maçta elde ettiği 16 puanla 15. sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa FK, kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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