Türkiye genelinde bu yıl zeytin rekoltesinde yaşanan artış, hasat döneminde zeytinyağı sektöründe hareketliliği de beraberinde getirdi. Yüksek rekolteyle birlikte zeytin sıkım tesislerinde yoğunluk yaşanırken, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de fabrikaların önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bu yıl yaşanan yüksek zeytin rekoltesi, zeytinyağı sıkım tesislerinde yoğunluğa neden oldu. Üreticilerin talebini karşılamak için 24 saat aralıksız çalışan fabrikalarda sıkım sırası bekleyenlerin oluşturduğu kuyruklar zaman zaman bir günü aşıyor. Saruhanlı'da zeytinyağı sıkım tesisi işleten Veli Kayhan, bu yıl son 1520 yılın en yüksek zeytin bolluğunun yaşandığını belirterek, fabrikalardaki yoğunluğun oldukça fazla olduğunu söyledi. Yaklaşık 1990 yılından bu yana sektörün içinde olduğunu ifade eden Kayhan, "Bu seneki bolluk kadar zeytin bolluğu 1520 seneden beri kesinlikle olmadı. Bu sene Cenabı Allah'ın verdiği bir bolluk var. Yoğunluk derecesine bakınca çok yoğunluk yaşıyoruz. Biz de bazı arkadaşlarımıza telefonla veya bizzat giderek bilgi veriyoruz. Bir iki gün beklemelerini ya da zeytin toplamaya ara vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Üreticilere zeytinlerini acele etmeden sıkıma getirmelerini önerdiklerini dile getiren Kayhan, bunun yağ kalitesinin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti. Kayhan, "Hem kaliteli hem de daha güzel zeytinyağı elde edilmesi için müşterilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar zeytinin biraz daha bekletilerek yavaş yavaş sıkılmasını istiyoruz. Böylece kalite bozulmaz, daha kaliteli yağ çıkar. Zeytinin depoda ya da evde beklemesindense mümkün olduğunca ağaçta kalması daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlar. Satışta da üretici zorlanmaz" diye konuştu.

"10 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkıyor"

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Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da bu yıl zeytin miktarının fazla olmasına rağmen yağ veriminin düşük kaldığını belirtti. Geçmiş yıllarda 3,54 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilirken bu yıl 10 kilograma kadar zeytinden 1 kilogram yağ alınabildiğini ifade eden Okur, üreticilerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Hasat edilen zeytinlerin yüzde 30'unun sofralık, yüzde 70'inin ise yağlık olarak değerlendirildiğini aktaran Okur, "Şu anda toplanan zeytinlerin yüzde 30'u yeşile giderken yüzde 70'i yağlığa geliyor. Ancak yağlığa gelen bu yüzde 70'lik bölümde yağ sıkımı çok düşük seviyelerde. Duyumlarımıza göre 10 kiloya kadar zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Vatandaşımız fabrikalara geldiğinde şaşırıyor. Zeytin çok, yağ az. Bu bir arztalep meselesi" ifadelerini kullandı.

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Düşük yağ veriminin üreticinin kazancını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Okur, "Geçmiş yıllarda 3,54,5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alırken bu yıl 10 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alıyoruz. Yağ miktarında beklenen artış gerçekleşmedi. Dolayısıyla üreticinin eline geçecek yağ da azalıyor. Bu durum fiyatları da etkileyecek. Ne kadar çok zeytin olursa olsun sıkıma gelindiğinde yağ az çıkıyor. Bu da arztalep dengesinde sıkıntı oluşturuyor" dedi.

Zeytin ağacının bir yıl bol, bir yıl az ürün veren bir bitki olduğuna dikkati çeken Okur, bu yıl ağaçların yüksek verim nedeniyle gücünü büyük ölçüde kullandığını ve gelecek yıl zeytin ile zeytinyağında kıtlık yaşanabileceğini düşündüğünü söyledi.

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Okur, kaliteli zeytin ve zeytinyağı tüketmek isteyen vatandaşlara da doğrudan üreticiden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.