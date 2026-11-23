EğitimBirSen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, maaş ikramiyesi, ek ders ücretlerinin artırılması, öğretmen atamaları ve eğitimde şiddetin önlenmesi başta olmak üzere çözüm bekleyen talepleri gündeme taşıdı.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, bir neslin karakterini, şahsiyetini ve geleceğini inşa etmek olduğunu ifade eden Yasav, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Öğretmenlerin kendi imkanlarından fedakarlık ederek çocukları ve gençleri yetiştirdiğini belirten Yasav, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim uğruna ömürlerini adayan öğretmenleri saygı ve minnetle andı.

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Öğretmenler Günü’nün yalnızca kutlama ve güzel sözlerden ibaret olmaması gerektiğini vurgulayan Yasav, öğretmenlerin sorunlarının konuşulduğu, beklentilerinin dikkate alındığı ve çözüm için somut adımların atıldığı bir gün olması gerektiğini kaydetti. Öğretmenin itibarının eğitim ve toplumun itibarı olduğunu ifade eden Yasav, çalışma şartlarının ve mesleki saygınlığın güçlendirilmesine dikkat çekti.

Öğretmenlerin taleplerini sıraladı

Öğretmenlerin mali haklarının enflasyon karşısında yaşanan kayıpları telafi edecek ve refah artışından hak ettikleri payı sağlayacak şekilde iyileştirilmesini isteyen Yasav, öğretmenlere her yıl bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, ek ders ücretlerinin artırılması ve ders uygulamalarındaki adaletsizliklerin giderilmesi taleplerini dile getirdi.

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Eğitim kurumlarında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yasav, öğretmen açığının yeterli atamalarla giderilmesini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yerine kadrolu ve güvenceli istihdamın esas alınmasını istedi.

Atama ve yer değiştirme süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Yasav, mazerete dayalı tayin talepleri karşılanmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin il ve ilçe emri uygulamalarıyla giderilmesini, norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarla mağdur edilmemesini talep etti.

Öğretmenlerin bütün ödeme kalemlerinin emeklilik haklarına yansıtılması ve emekli eğitimcilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini de belirten Yasav, mesleki gelişim, kariyer ve güvenceleri güçlendirecek düzenlemelerin yapılmasını istedi.

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EğitimBirSen olarak öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Yasav, öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasının eğitim sisteminin güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.