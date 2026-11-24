Akhisar İlçe Spor Kulübü, 2026 sezonunda sporcularına destek veren Alhatoğlu Zeytinyağları'nın sponsorluk desteğini 2027 sezonunda da sürdüreceğini açıkladı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü, sporcularının gelişimine ve başarılarına katkı sunan Alhatoğlu Zeytinyağları'nın sponsorluk desteğinin yeni sezonda da devam edeceğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 2026 sezonu boyunca kulübün ve sporcuların yanında olan sponsora teşekkür edilirken, verilen desteğin sporcuların gelişimi, hedefleri ve başarı yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi.

2027 sezonunda da sponsorluğun devam edecek olmasının kulübe güç verdiği belirtilen açıklamada, yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak, şampiyonluklar kazanmak ve başarılarla adından söz ettirmek için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

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Kulüp, Alhatoğlu Zeytinyağları'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, birlikte yeni başarılara imza atma temennisinde bulundu.