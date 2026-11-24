Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale gezisine katılan Sarıgöllü kadınlar, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Gezi kapsamında kadınlar, Çanakkale şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen gezi kapsamında Sarıgöllü kadınlar, Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti. Çanakkale'nin tarihi noktalarını ziyaret eden kadınlar, özellikle şehitliklerde duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kadınlara yönelik düzenlenen etkinlik dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun kadınlar için hayata geçirmiş olduğu bu güzel etkinlikte Çanakkale'nin değerleri tanıtıldı. Kadınlara yönelik böyle güzel etkinlikler düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz" dedi.