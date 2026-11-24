Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mesir Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte sarı, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ağaçlardan dökülen yapraklar, dere kenarındaki manzaralar ve doğayla iç içe yürüyüş yolları ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunarken, park fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde bulunan Mesir Tabiat Parkı, sonbaharın etkisiyle renk değiştiren doğasıyla dikkat çekiyor. Kent merkezinin yoğunluğundan uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği parkta, sonbaharın tüm renkleri bir arada yaşanıyor.

Park içerisindeki yürüyüş yollarını kaplayan dökülmüş yapraklar, ağaçların sarı ve kızıl tonlara bürünen dallarıyla birleşerek görsel açıdan etkileyici manzaralar oluşturuyor. Özellikle dere boyunca uzanan ağaçlar ve su kenarında biriken yapraklar, ziyaretçilere doğanın sunduğu güzellikleri yakından görme fırsatı veriyor.

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Güneş ışınlarının ağaç dalları arasından süzülmesiyle ortaya çıkan renk geçişleri, fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Hafta sonları ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Mesir Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde sunduğu doğal güzelliklerle Manisa'nın önemli dinlenme alanları arasında yer alıyor.