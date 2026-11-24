Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Manisa Vakfı Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sevgi, saygı ve vefanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurdu tarafından kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve büyüklerle gençler arasındaki bağları pekiştirmek amacıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirildi. Manisa Vakfı Huzurevi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerin içten ilgisi ve sıcak yaklaşımıyla renklenen ziyarette, büyüklerin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm görülmeye değerdi. Sevgi, saygı ve vefa duygularının ön plana çıktığı buluşmada, gençlerin enerjisi ile büyüklerin hayat tecrübeleri bir araya geldi. İçten sohbetlerin ve samimi gülümsemelerin eşlik ettiği ziyarette, kuşaklar arasında gönül köprüleri kuruldu. Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren etkinlik, büyüklerin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlarken kuşaklar arası dayanışmanın önemini de bir kez daha ortaya koydu. Gençlerin büyüklerine gösterdiği sevgi, saygı ve vefanın anlamlı bir örneğini oluşturan ziyaret, hem huzurevi sakinlerinin hem de öğrencilerin hafızalarında güzel izler bıraktı.