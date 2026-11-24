Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren rolüne dikkat çekilirken, öğretmenlerden oluşan Manisa Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi kutlamalara renk kattı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenler ve Manisa protokolü katıldı.

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Törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve öğretmenler tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Bir öğretmenin zaferi asırları değiştirir"

Programda konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, geleceğin nesillerini yetiştirmek ve medeniyet inşa etmek olduğunu vurgulayan Uğurelli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir millet evvela öğretmeninin ufku kadar büyüktür. Çünkü bir milleti yaşatan yalnızca toprağı değil, o toprağa ruh veren insanıdır. İnsanı yaşatan irfan, irfanı nesilden nesile taşıyan ise öğretmenlerdir. Bir ordunun zaferi hudutları muhafaza eder. Bir öğretmenin zaferi ise asırları. Bir mimar şehirler kurar. Bir öğretmen ise medeniyetler inşa eder.

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Öğretmenlik; akla ilim, kalbe irfan, ruha istikamet, insana şahsiyet kazandırma davasıdır. Ve biz biliyoruz ki bir milletin alın yazısı bazen bir öğretmenin bir çocuktan vazgeçmediği, vazgeçemediği yerde değişir. Fedakarlık öğretmenin fazileti, ona gösterilecek vefa ise milletin mesuliyetidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başöğretmenimiz ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Var olun aziz öğretmenlerimiz. Siz var olun ki bu millet, bu aziz millet ilelebet payidar olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun."

Kutlama programı, öğretmenlerden oluşan Manisa Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle devam etti. Öğretmenlerin sergilediği halk dansları gösterisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken, meydanda 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu yaşandı.