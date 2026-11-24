Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Duygu dolu anların yaşandığı programda emekliye ayrılan 11 öğretmene hizmet şeref belgesi verilirken, mesleğe yeni başlayan 4 öğretmen yemin ederek görevlerine başladı.

Alaşehir’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde tören düzenlendi. Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi koordinasyonunda hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Programda okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğretmenler arasında gerçekleştirilen resim yarışmasında derece elde eden öğretmenler de ödüllendirildi. Meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrılan 11 öğretmene hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, mesleğe yeni adım atan 4 öğretmen ise yemin ederek öğretmenlik görevine başladı.

"Eğitimde başarının sırrı öğretmene duyulan güvendir"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en önemli ve kutsal mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

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Öğretmenlerin toplumların gelişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çetinkaya, "Öğretmen, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır. Milletlerin seviyesini en yükseklere taşıyan ülkelerin en büyük başarısı, öğretmenlerine duydukları saygı, sevgi ve güvendir. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hızımız, toplum olarak öğretmenlerimize göstereceğimiz saygı ve itibarla, onlara duyacağımız sarsılmaz güvenle artacaktır. Eğitimde başarının sırrı öğretmene duyulan güvende saklıdır. Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir" dedi.

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Kutlama programı, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan oratoryo gösterisi, ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan ekibin konseri ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.