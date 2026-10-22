Manisa'da servis minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk öldü

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Salihli’nin Sağlık Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Doğan Kaya (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, yolda bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Yunus Zelf’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yunus Zelf’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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