Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 137 bin 858 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 25.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 137 bin 858 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.A. (38) ve C.K'nin (38) evlerine baskın düzenledi.
Aramalarda 137 bin 858 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve C.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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