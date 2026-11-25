Yapılan aramalarda toplam 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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