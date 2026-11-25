Manisa'da uyuşturucuya geçit yok: 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde M.A. (38) ve C.K.'nin (38) ikametlerinde 24 Kasım tarihinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda toplam 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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