Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, mahalle sakinlerine verdiği sözleri bir bir yerine getirerek hizmet çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin tek kadın muhtarı olan Gönen, mahalleye kazandırdığı yeniliklerle vatandaşların takdirini topluyor.

Mahallesinde yeniliklere devam ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, yazlık çadır ve demlikli çaycıların mahalle sakinlerinin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen, "Mahallem için yeniliklere devam ediyoruz. Yazlık çadır ve demlikli çaycılarımız mahallemizin hizmetindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ne vaat ettim ise sırayla mahallemin hizmetine sunmaya devam etmekteyim" dedi.