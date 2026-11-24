Manisa’nın Salihli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankaraİzmir D300 Karayolu’nun Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (77) yönetimindeki 45 RR 215 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. (38) idaresindeki 21 AIF 323 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan sürücü N.A. ile eşi Dudu Akbulut (79) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dudu Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.