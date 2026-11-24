Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Senin Sözün, Kentin Geleceği" sloganıyla başlattığı Yerel Eşitlik Eylem Planı toplantılarında kadınlar, gençler, yaşlılar ve özel ihtiyaçlı bireylerin talep ve önerileri dinleniyor. 17 ilçede yapılması hedeflenen toplantılarda vatandaşların görüşleri belediye hizmetlerinin planlanmasına yön verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında fırsat eşitliğini güçlendirmek ve belediye hizmetlerini vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillendirmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını ilçelere taşıdı. "Senin Sözün, Kentin Geleceği!" sloganıyla 23 Kasım'da başlayan odak grup toplantılarının ilk adresi Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri oldu.

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Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenen ilk toplantı Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda, ikinci toplantı ise Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi'nde gerçekleştirildi. Kadınlar başta olmak üzere gençlerin, kıdemli vatandaşların, özel ihtiyaçlı bireylerin ve bakım sorumluluğu üstlenen kişilerin katıldığı buluşmalarda, kent yaşamında karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Özgür Aktürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gündelik yaşamdan çalışma hayatına, ulaşımdan kent güvenliğine, belediye hizmetlerine erişimden karar alma süreçlerine katılıma kadar birçok konu gündeme geldi. Katılımcılar, kentle ilgili deneyimlerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

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"Belediyecilik büroda değil, sokakta yapılır"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanı Hale Evrim Akman, toplantıların Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirterek vatandaşların görüş ve taleplerinin hizmetlerin planlanmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinlemek istediklerini ifade eden Akman, "Bu toplantıları mümkün olduğunca Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirerek vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini doğrudan dinlemeyi hedefliyoruz. Her vatandaşımızın farklı ihtiyaçları ve talepleri bulunuyor. Yerel yönetimler olarak görevimiz, bu talepleri doğru anlamak ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmektir. Vatandaşlarımızın sesini duyarken zaman zaman bazı kesimlerin taleplerini eksik değerlendirebiliyor, kendisini yeterince ifade edemeyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözden kaçırabiliyoruz. Oysa belediyecilik yalnızca makam odalarında değil, doğrudan sahada ve vatandaşlarla birlikte yürütülmesi gereken bir hizmet anlayışıdır" dedi.

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Sorunların o bölgede yaşayan vatandaşlardan dinlenmesinin ve çözüm yollarının ortak akılla belirlenmesinin önemine değinen Akman, tarafsızlık ve katılımcılığın temel ilkeleri olacağını kaydetti. Akman, özellikle kendisini yeterince ifade etme fırsatı bulamayan kesimlerin sesini duyurmayı önemsediklerini dile getirdi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına da çalışmanın önemine dikkat çekerek toplantılara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

"Kentimin gelişimine ne sunabilirim diye düşünmek güzeldi"

Yunusemre Kent Konseyi Mahalle Meclisi Başkanı Merve Nur Doğan, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesine ulaşma ve görüşlerini paylaşma imkânı bulduğunu belirten Doğan, "Böyle bir planın içerisinde olmak beni de mutlu etti. Kentimizin gelişimine ben ne sunabilirim ve bu konuda dinleniyor olmak çok güzeldi" diye konuştu.

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Büyüklere ve küçüklere resim kursları veren ressam Hidayet Gültekin ise toplantıda Manisa'nın sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınmasını olumlu bulduğunu söyledi. Gültekin, bu tür buluşmaların vatandaşların taleplerinin belediye başkanlarına iletilmesine ve hizmetlerde verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Aralık ayının sonuna kadar Manisa'nın farklı ilçelerinde devam edecek toplantılarda dile getirilen görüş ve önerilerin, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olması amaçlanıyor.