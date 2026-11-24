Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kendisi de öğretmen olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşlarını ağırladı. Öncelikle sabah Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katılan Başkan Balaban, törenin ardından belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle buluştu. İlk olarak Publika’da Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenleri ağırlayan Başkan Balaban, daha sonra Yunus Emre Kültür Park’ta Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel ihtiyaçlı çocuklara eğitim veren öğretmenler ve öğrencileriyle bir araya geldi. Programlara belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

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Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, sizlerin ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ben de bir eğitimci olarak öğretmenliğin ne kadar büyük bir emek, sabır ve sorumluluk gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle donatmıyor, aynı zamanda onların hayata hazırlanmasına ve geleceğe güvenle bakmasına katkı sağlıyor. Her çocuğun eğitim hakkı için özveriyle çalışan, özellikle özel ihtiyaçlı bireylerimizin gelişimine emek veren öğretmenlerimizin çabası çok değerli. Kadın Dayanışma Merkezlerimizde de kadınlarımızın kendilerini geliştirmelerine, yeni bilgiler edinmelerine ve meslek sahibi olmalarına katkı sunan öğretmenlerimiz önemli bir görev üstleniyor. Kadınların eğitim yoluyla güçlenmesi ve ekonomik hayata katılması için verilen bu emeği çok önemsiyoruz. Tüm öğretmenlerimize emekleri ve özverileri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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Öğretmenler ise kendilerini Öğretmenler Günü’nde unutmayan Başkan Balaban’a teşekkür etti.