Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve kutlama programı düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak ve Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'in de katıldığı programda, geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlerin anlamlı günü kutlandı.

Sarıgöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Atatürk Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile kurum amirleri katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile kurum amirleri iştirak etti.

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Çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen kutlama programında Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve protokol üyeleri öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü heyecanına ortak oldu.

Programda, bilgi ve emekleriyle geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çeken Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.