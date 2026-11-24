Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan 6 sokakta 4 bin ton sıcak asfalt serimine başladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve birbirine bağlanan 6 sokakta toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Manisa'mızın her ilçesinde, her mahallesinde halkımız için çalışıyoruz. Kırkağaç ilçemiz Şair Eşref Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan 6 sokağımızda 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Yıllardır yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Sorumlusu Fatih Taşlı, il genelinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde birbirine bağlanan 6 farklı sokakta, Akhisar plentimizde ürettiğimiz 4 bin ton sıcak asfaltın serimini gerçekleştiriyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için çalışmalarımız 7/24 devam ediyor" diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalle sakinlerinden Fatma Yıldırım, yolların önceki durumunun oldukça kötü olduğunu belirterek, "Asfalt atılıyor olması daha güzel oldu. Yollar kötüydü, kullanılamaz haldeydi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Osman Marangoz ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emeği geçenden, yapandan Allah razı olsun. Yapılan her şey insana yapılan yatırımdır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.