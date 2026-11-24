Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa’nın 17 ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmenleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlerin günü kutlanırken, Başkan Dutlulu’nun selamları ve günün anısına hazırlanan hediyeler de kendilerine iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent genelindeki öğretmenlere yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Manisa’nın 17 ilçesindeki okullar ziyaret edilerek öğretmenlerle bir araya gelindi. Öğretmenlerin bu özel günü kutlanırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına hazırlanan hediyeler de kendilerine takdim edildi.

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İl genelinde gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlerle sohbet edilerek eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve öğretmenlerin görüşleri de dinlendi. Bazı okul ziyaretlerine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Cura da öğretmenlerle bir araya gelerek Başkan Dutlulu’nun selamlarını iletti ve hediyeleri bizzat teslim etti.

"Öğretmenlerimiz geleceğimizi yetiştiriyor"

Öğretmenliğin büyük bir emek, sabır ve özveri gerektiren çok kıymetli bir meslek olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitimcilerin çocukların ve gençlerin hayatındaki yerinin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi aktarmadığını aynı zamanda çocuklara hayatı, paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü öğrettiğini ifade eden Başkan Dutlulu, geleceğin aydınlık toplumunun öğretmenlerin emeğiyle şekillendiğini vurguladı.

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Dutlulu’dan öğretmenlere teşekkür

Başkan Besim Dutlulu, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeni ufuklar açmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak çok kıymetli. Öğretmenlerimiz, büyük bir sabır ve özveriyle çocuklarımızı yetiştirirken onların hayata hazırlanmasına da rehberlik ediyor. Bilgileriyle, emekleriyle ve sevgileriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimcilerimizin her zaman yanında olmaya, onların emeklerini ve katkılarını hatırlamaya devam edeceğiz. Başta Manisa’mızda görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında geleceğimiz için emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum" dedi.