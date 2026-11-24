Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu haftaki doğa yürüyüşünü öğretmenlere ithaf etti. Salihli'nin tarihi ve turistik bölgesi Sart'ta gerçekleştirilen yürüyüşte, etkinliğe katılan öğretmenlere karanfil verilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK, haftalık doğa yürüyüşlerine devam ediyor. Bu haftaki yürüyüş parkuru Salihli ilçesine bağlı Sart bölgesi oldu.

YazKış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın sevk ve idaresinde, Kudret Ulutaş'ın rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte Şenel Hançer ve Bayram Ali Çelik artçılık görevini üstlendi. Sart Köyü güzergahından başlayan yürüyüş, engebeli orman yollarında orta zorluk derecesinde sportif bir doğa faaliyeti olarak tamamlandı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yürüyüşe özel bir anlam katan TURBELDAK ekibi, etkinliğe katılan öğretmenleri unutmadı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın adına YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert tarafından öğretmenlere karanfil takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliğin Öğretmenler Günü'ne ithaf edildiğini belirterek, "Bu haftaki yürüyüşümüzü Öğretmenler Günü'ne ithaf etmek istedik. Hayatımıza dokunan, bilgisi ve emeğiyle geleceğimize yön veren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Aramızda bulunan öğretmenlerimize Belediye Başkanımız Çetin Akın adına karanfil takdim ederek bu özel günü birlikte kutladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, yürüyüşümüze katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.