Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Sarıgöllü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol, evinde ölü bulundu. Akademisyenin ani ölümü memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Anabilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sarıgöllü akademisyenin ani ölümü, memleketi Sarıgöl ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Salih Seçkin Erol'un amcası Abdil Erol, cenazenin uçakla bu akşam İzmir'e getirileceğini belirterek, "Cenazemiz uçakla İzmir'e akşam gelecek. Yarın öğle namazının ardından Dışkahveler Camisi'nde kılınacak olan namazın ardından toprağa verilecek" dedi.