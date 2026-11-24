MANİSA’nın Salihli ilçesinde kamyonetin TIR’a arkadan çarptığı kazada Dudu Akbulut (79) hayatını kaybetti, eşi N.A. (77) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ankara-İzmir D300 kara yolunun Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. N.A. yönetimindeki 45 RR 215 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. (38) idaresindeki 21 AIF 323 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan sürücü N.A. ile eşi Dudu Akbulut yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudu Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.