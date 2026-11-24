Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aralık ve ocak aylarında toplam bedeli 2 milyar liranın üzerinde olan yatırım projelerinin ihale edileceğini açıkladı. Ulaşım, sosyal tesis, huzurevi, gençlik merkezi ve köprü yatırımlarını kapsayan projelerle Manisa’nın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin 2027 yılı performans programı tasarısı ile 2027 Mali Yılı Bütçe Raporu görüşüldü.

Toplantı öncesinde konuşan Başkan Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin fedakârca yürüttüğü çalışmaların önemini vurgulayan Dutlulu, eğitimden sosyal desteklere kadar çocuklar ve gençler için çalışmayı temel sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti.

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İki ayda çok sayıda yatırımın ihalesi yapılacak

Büyükşehir Belediyesinin devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, 2026 yılının aralık ayı ile 2027 yılının ocak ayında çok sayıda yatırımın ihale sürecinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Dutlulu, Ahmetli Üst Geçidi ihalesinin 7 Aralık'ta, Mimar Sinan Bulvarı Köprülü Kavşağı ihalesinin ise 18 Aralık'ta yapılacağını belirtti. Turgutlu Irlamaz 2'nci Etap Peyzaj Düzenlemesi ihalesinin aralık ayında gerçekleştirileceğini, Lale Salonu'nun tadilat çalışmalarına da aynı ay başlanacağını kaydetti.

Ocak ayında ise Laleli Sosyal Tesisleri'nin ihalesinin yapılacağını ve 550 kişi kapasiteli modern bir tesis kazandırılacağını ifade eden Dutlulu, Şehzadeler ilçesindeki fuar merkezinin modernize edilerek 875 kişilik performans salonu kazandırılacağını söyledi. Keçiliköy Huzurevi ile Akhisar Hüseyin Eryılmaz ve Hilaliye Köprülü Kavşaklarının ihalelerinin de ocak ayında yapılacağını açıkladı.

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Kula ve Sarıgöl otogarları, Kırkağaç ve Gölmarmara Gençlik Merkezleri, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ve ilçelerde yapılacak yeni köprü yatırımlarının da 2027 ve 2028 yıllarında hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

"Manisa’ya bol bol proje bırakmış olacağız"

Aralık ve ocak aylarında yapılacak ihalelerin toplam bedelinin 2 milyar liranın üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, projelerin hazırlık süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımların hız kazanacağını ifade etti.

Dutlulu, "Bu projeleri büyük bir zevkle ve gururla hayata geçiriyoruz. İhalelerimizin Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bir yerden sonra çalışmaların çok hızlanacağını söylemiştim. Projelerin hazırlık süreçleri ancak tamamlandı, ihalelerini de şimdi gerçekleştirebiliyoruz. Ama sonuçları çok güzel olacak. Görev süremizin sonunda Manisa’ya bol bol proje bırakmış olacağız" dedi.

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2027 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis toplantısında yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılı performans programı tasarısı oy birliğiyle, 2027 Mali Yılı Bütçe Raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.