Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sanayinin gelecekteki rekabet gücünü korumasında yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğinin kritik rol oynadığını belirterek, Odanın bu alanda yürüttüğü çalışmalarla işletmeleri sürdürülebilir üretime ve değişen uluslararası ticaret şartlarına hazırladığını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Yılmaz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler, sanayi sektörünün mevcut durumu, COP31 İklim Zirvesi ve Manisa TSO’nun yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye ekonomisine ilişkin son verileri değerlendiren Yılmaz, tüketim eğilimindeki zayıflık ve sanayi üretimindeki daralmanın iç talepteki durgunluğun sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının üretim maliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ekim ayında 47,3’e gerileyerek Haziran 2026’dan bu yana en düşük seviyesine indiğini kaydetti.

Yeni siparişlerdeki daralmanın son üç ayın, üretimdeki daralmanın ise son dört ayın en belirgin seviyesine ulaştığını ifade eden Yılmaz, sanayicinin karşı karşıya olduğu tabloyu şu sözlerle anlattı: "Sanayici, yüksek faizlerle finansman sağlamaya çalışırken, ücret, enerji ve diğer üretim maliyetlerindeki artışlarla karşı karşıyadır. Döviz kurundaki artışın maliyet artışlarının gerisinde kalması ihracatçının rekabet gücünü zorlamaktadır. Tüm bunlara, iç talebin zayıflaması da eklenince sanayici hem iç hem dış pazarda sıkışmaktadır."

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Yatırımların ertelenmesi kapasite kaybı riski taşıyor

Mevcut ekonomik şartların işletmelerin üretim, yatırım ve istihdam kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Yılmaz, sanayicilerin kârından fedakârlık etmek, yatırımlarını ertelemek, üretimi azaltmak, faaliyetlerini başka ülkelere taşımak veya işletmelerini kapatmak gibi seçeneklerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Yılmaz, "Sanayicilerimiz, kârından fedakârlık etmek, yatırımlarını ertelemek, üretimini azaltmak, üretimini başka ülkelere taşımak ya da faaliyetini sona erdirmek gibi seçenekler ile karşı karşıya kalmaktadır. Yatırımların ertelenmesi gelecekteki üretim kapasitesini sınırlandırırken, üretimin azaltılması istihdamı olumsuz etkilemektedir. Fabrikaların kapanması ve üretimin başka ülkelere taşınması ise kalıcı kapasite kayıplarına yol açabilmektedir" dedi.

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COP31’deki Yeşil Dönüşüm anlaşmalarına dikkat çekti

Konuşmasında 920 Kasım tarihleri arasında Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nı (COP31) da değerlendiren Yılmaz, zirvede önemli finansman ve enerji iş birliklerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uluslararası kalkınma bankaları arasında yeşil dönüşüm ve dayanıklı altyapı projelerine yönelik toplam 5,1 milyar dolar tutarında 10 anlaşma imzalandığını aktaran Yılmaz, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik mutabakata varıldığını, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında ise temiz elektrik iletimi ve ticaretini kapsayan stratejik iş birliği anlaşması yapıldığını ifade etti.

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Zirvenin temel siyasi sonuç belgesi olması planlanan Antalya Mutabakatı'nın, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık bir taahhüt içermemesi nedeniyle Avrupa Birliği, İngiltere ve çok sayıda ülkenin itirazıyla kabul edilmediğini kaydeden Yılmaz, COP31’in yeşil dönüşümün hızlandırılması açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Yeşil dönüşüm bir tercih değil"

Sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, gıda güvenliği ve iklim dirençli şehirler gibi başlıkların bütüncül bir dönüşümün gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, düşük karbonlu üretim modellerine geçişin Türkiye sanayisinin uluslararası rekabet gücü açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

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Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracatçı sektörler açısından önemine değinen Yılmaz, "Artık daha az enerji tüketen, kaynaklarını verimli kullanan, karbon salımını azaltan ve çevreye duyarlı üretim yapan işletmeler, geleceğin rekabet ortamında çok daha güçlü olacaktır. Yeşil dönüşüm, sanayicilerimiz için bir tercih ya da lüks değil, uluslararası pazarlardaki varlığımızı korumanın temel şartlarından biridir. Bizler de bu değişimi doğru okumak, sanayimizi geleceğe hazırlamak ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

Manisa TSO’dan sanayiciye 'Yeşil Dönüşüm' desteği

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Manisa TSO’nun enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmaları da anlatan Yılmaz, 2023 yılında Odanın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Manisa’nın ilk ve tek enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Merkez aracılığıyla gerçekleştirilen enerji etütleri, danışmanlık hizmetleri ve teknik çalışmalarla sanayicilerin enerji maliyetlerini düşürmelerine, kaynaklarını verimli kullanmalarına ve sürdürülebilir üretim süreçlerine hazırlanmalarına katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, Manisa TSO’nun Enerji Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Ofisi açmaya hak kazanan Türkiye’deki üç odadan biri olduğunu hatırlattı.

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Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüm sürecine uyum sağlamasının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Manisa Yeşil Dönüşüm Ofisimizle hedefimiz, sanayicilerimizin yeşil dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları bilgiye, teknik desteğe ve doğru yönlendirmeye ulaşmalarını sağlamaktır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin bu sürece uyum sağlamalarını, karbon ayak izlerini azaltmalarını ve değişen uluslararası ticaret şartlarına hazırlanmalarını önemsiyoruz. Bizim için yeşil dönüşüm, yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; sanayimizin rekabet gücünü artıracak stratejik bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

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Manisa TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.