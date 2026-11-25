Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, kış öncesi taşkın riskine karşı Turgutlu ve Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalında temizlik çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesinde muhtemel taşkınların önüne geçmek amacıyla il genelindeki dere ve kanallarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü Turgutlu ve Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalında yürütülen temizlik çalışmaları tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek yoğun yağışların taşkınlara neden olmaması için önleyici çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ve Şehzadeler ilçe sınırında bulunan Azmak bölgesindeki kurutma kanalında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da tamamlanan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçilerin emeğini ve tarımsal üretimi korumak için kış öncesinde gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı. Başkan Dutlulu, "Çiftçimizin alın teri sular altında kalmasın diye kış gelmeden önlemimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı Turgutlu ve Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalında temizlik çalışmalarımızı tamamladık. İzzettin ve Sinirli mahallelerimizdeki binlerce dönüm tarım arazisini ve çiftçimizin emeğini korumak için yaptığımız çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü ve MASKİ İlçe Şefi Tekin Çakmak, dere yatakları ve kanalların düzenli su akışını sağlamak, muhtemel su baskınlarını önlemek ve çevre sağlığını korumak amacıyla temizlendiğini belirtti. Çalışmanın önemine dikkat çeken Çakmak, "Turgutlu Ovası'nda İzzettin ve Sinirli mahallelerimizin bulunduğu bölgedeki kurutma kanalındayız. Geçtiğimiz yıl burada aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı. Çiftçimizin aynı sıkıntıları yeniden yaşamaması için şimdiden önlem alıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

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Geçtiğimiz kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Irlamaz Deresi'nin yüksek debiyle bölgeye ulaşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Yaşanan taşkınlarda ürünlerini ve tarımsal ekipmanlarını kaybeden bölge çiftçileri, yürütülen temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölge çiftçilerinden Necdet Duru, geçtiğimiz yıl 3 binden fazla tarlanın su altında kaldığını belirterek, "Bu bölgenin çiftçilerindenim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'dan ve MASKİ'den Allah razı olsun. Memnunum demek yetersiz kalır. Geçen sene burada 3 binden fazla tarla su altında kaldı, vatandaşlar mağdur oldu. Benim de 25 dönüm ıspanağım zarar gördü. Yapılan iş gerçekten anlatılmaz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Bir diğer çiftçi İbrahim Efe ise geçen yıl üç kez su baskını yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen sene üç kez arazimiz, damımız ve çiftliğimiz sular altında kaldı. Yaklaşık 700800 bin liralık gübrem vardı, hepsi suyun içinde kaldı. Bu sene inşallah aynı sıkıntıları yaşamayacağız. Kanalımız temizleniyor. Yapandan, yaptırandan, yardımcı olandan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.