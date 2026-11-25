Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan farkındalık klibinde, ilçenin farklı kesimlerinden isimler kadına yönelik şiddete karşı ortak mesaj verdi. Kaymakamdan belediye başkanına, esnaftan sporcuya, öğrenciden üretici kadınlara kadar birçok isim, "Saygıyla mümkün" mesajında buluştu.

Demirci Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Demirci'den Tek Ses: Saygıyla Mümkün" başlıklı farkındalık klibinde ilçenin farklı kesimlerinden isimler kadına yönelik şiddete karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İlçenin her kesiminden şiddete karşı ortak mesaj

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Klipte Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara'nın yanı sıra baro temsilcisi, ilçe emniyet müdürü ve sosyal hizmet merkezi müdürü de yer aldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık, sıfır tolerans, adalet, toplumsal huzur ve aile bağlarının önemine dikkat çekti.

Çekimlerde ilçenin yaklaşık 2 bin yıllık tarihi çınar ağacına da yer verildi. Kökleriyle ayakta duran ulu çınar üzerinden kadına verilen değerin aileyi ve toplum yapısını güçlendirdiği mesajı verildi. Muhtarlar Derneği Başkanı ise mahalle kültüründeki dayanışma ve saygı sorumluluğuna vurgu yaptı.

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Kadın emeği ve üretimine dikkat çekildi

Farkındalık klibinde üreten ve emek veren kadınlar da ön plana çıkarıldı. Kadın kooperatifi başkanı, kadın girişimciler kurulu başkanı, okul öncesi eğitim öğreticisi, halk eğitimi merkezi kursiyeri, aile destek merkezi kursiyeri ve üniversite öğrencisi, kendi çalışma alanlarından kadın emeği, eğitim, hayaller ve geleneksel el sanatlarına ilişkin mesajlar verdi.

Bir futbolcu ve esnafın da katıldığı çalışmada güven, saygı, takım ruhu, ahilik kültürü ve aile değerleri üzerinden kadına verilen önemin altı çizildi.

Geleneksel el sanatlarından kooperatif çalışmalarına, eğitim ortamlarından spor sahalarına kadar farklı alanlardan görüntülerin yer aldığı klip, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız" ve "Çünkü her şey saygıyla mümkün" mesajlarıyla sona erdi.