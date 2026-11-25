Şehzadeler Belediyesi, ilçenin 67 mahallesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve kaldırımlardan ibadethanelere, çocuk oyun gruplarından spor alanlarına kadar birçok noktada çalışma yürüten belediye ekipleri, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, son olarak ilçenin farklı mahallelerinde bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi'nde kaldırım onarımı, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde parke taşı kaldırım onarımı, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde ise parke taşı yol onarımı yapıldı. Ayrıca Yeni Harmandalı Mahallesi Camii'nde boya ve onarım çalışmaları tamamlandı.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeşil alanlar ile sosyal donatıların bakımını gerçekleştirdi. Gençlik Parkı'ndaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımını tamamlayan ekipler, Sultan Parkı'ndaki fitness grubunu da yenileyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

İlçe genelindeki bakım ve yenileme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, "Şehzadeler'in 67 mahallesinde hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve daha konforlu bir kent ortamı sunmak için ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız. Yol ve kaldırım düzenlemelerinden ibadethanelerimizin bakımına, çocuklarımızın ve gençlerimizin vakit geçirdiği parklarımızdaki oyun ve spor alanlarının yenilenmesine kadar her detayı titizlikle takip ediyoruz. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan, Şehzadeler'in her noktasına eşit ve hızlı hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.