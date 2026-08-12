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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticareti yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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