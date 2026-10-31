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        Muradiye'nin yıllardır süren çilesi sona eriyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde devam eden dev altyapı yatırımı kapsamında, yağışların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için sıcak asfalt çalışması başlatıldı. İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarla Sokak'ta yürütülen çalışmalarla ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Muradiye'nin yıllardır süren çilesi sona eriyor

        Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi’nde devam eden dev altyapı yatırımı kapsamında, yağışların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için sıcak asfalt çalışması başlatıldı. İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarla Sokak’ta yürütülen çalışmalarla ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından birinin gerçekleştirildiği Muradiye Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt serimine başlandı.

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        Yaklaşan kış mevsimi ve etkili olan yağışlar nedeniyle mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması amacıyla başlatılan çalışmalar, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarla Sokak’ta devam ediyor. Altyapı yatırımı tamamlanıncaya kadar geçici olarak uygulanacak sıcak asfaltın ardından bölgede kalıcı sıcak asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları gerçekleştirilecek.

        "Muradiye’nin yıllardır biriken sorunlarını çözüyoruz"

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muradiye’de yıllardır biriken sorunları çözmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Muradiye’de sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından birini gerçekleştirdiğimiz Muradiye’de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlarla birlikte mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yıllardır sorunlarıyla baş başa bırakılan Muradiye’de artık hiçbir ihtiyacı görmezden gelmiyoruz. Altyapısından üstyapısına mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak, yılların birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, asfalt çalışmaları tamamlanıncaya kadar Muradiye’de olacak. Daha yaşanabilir bir Muradiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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        Üç noktada sıcak asfalt çalışması

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral da MASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarla Sokak’ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp yolların geçici olarak vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi. Oral, altyapı çalışmalarının tamamen bitmesinin ardından kalıcı asfalt ve kilit parke taşı uygulamalarının devam edeceğini ifade etti.

        Esnaf ve mahalle sakinlerinden çalışmalara destek

        Muradiye’de 15 yıldır esnaflık yapan Turgut Tunç, mahallede uzun yıllardır altyapı sorunları yaşandığını belirterek, "Mahallemizde büyük altyapı sorunlarımız vardı. Yapılan bu asfalt çalışması esnaf olarak bizim için çok önemli. Çalışmalardan memnunuz. Muradiye için daha iyisini bekliyoruz. Asfaltın şu anda yapılması biz esnaflar açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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        Mahalle sakinlerinden Aysel Akgöz ise 6 yıldır Muradiye’de yaşadığını belirterek, "Muradiye’de gerçekten zor durumdaydık. Bu kış bizi zor günlerin beklediğini düşünüyorduk. Bugün mutluyuz, çok sevinçliyiz. Belediyemiz güzel işler yapıyor. Çalışmalar bugün başladı, inşallah devamı da gelir. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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