Mağaza önünde asılı Türk bayrağını yere atan kişi zihinsel engelli çıktı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere atan şüpheli 49 yaşındaki H.P., polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 82 zihinsel engellilik durumuna göre sağlık kurulu raporu olduğu tespit edilen H.P. hakkında adli sürecin devam ettiğini belirten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şu yazılı açıklama yapıldı:

"30 Ekim 2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, ilimiz Yunusemre ilçesinde Türk Bayrağımızın alınıp yere atılması görüntüleri yer almıştır. Saygısız fiilin ardından emniyet birimlerimizce yapılan incelemeler, kamera kayıtlarının değerlendirilmesi ve yürütülen araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın H.P. olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın konuşma engelinin bulunduğu ve yüzde 82 oranında zihinsel engellilik durumuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış olup konuya ilişkin süreç devam etmektedir"

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)