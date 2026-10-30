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        Mağaza önünde asılı Türk bayrağını yere atan kişi zihinsel engelli çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Mağaza önünde asılı Türk bayrağını yere atan kişi zihinsel engelli çıktı (2)

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere atan şüpheli 49 yaşındaki H.P., polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 82 zihinsel engellilik durumuna göre sağlık kurulu raporu olduğu tespit edilen H.P. hakkında adli sürecin devam ettiğini belirten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şu yazılı açıklama yapıldı:

        "30 Ekim 2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, ilimiz Yunusemre ilçesinde Türk Bayrağımızın alınıp yere atılması görüntüleri yer almıştır. Saygısız fiilin ardından emniyet birimlerimizce yapılan incelemeler, kamera kayıtlarının değerlendirilmesi ve yürütülen araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın H.P. olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın konuşma engelinin bulunduğu ve yüzde 82 oranında zihinsel engellilik durumuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış olup konuya ilişkin süreç devam etmektedir"

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        Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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