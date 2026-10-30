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        Manisa'da firari hükümlüyü jandarma yakaladı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Manisa'da firari hükümlüyü jandarma yakaladı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve benzeri suçlardan hakkında toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki K.K.'nin saklandığı adresi tespit etti. K.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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