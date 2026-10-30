Salihli'de gönül buluşmaları

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Salihli Gönül Buluşmaları Edebiyat Söyleşisi ve Tasavvuf Müziği Konseri", vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tribünlerin tamamen dolduğu etkinlikte, salonda yer bulamayan vatandaşlar yere serilen örtülerin üzerine oturarak programı takip etti.

Salihli Şehit Ramiz Turan Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan, "Bu akşam burada yalnızca bir program değil; kelamın hikmetinde, musikinin nağmelerinde ve tasavvufun derinliğinde gönüllerimizi buluşturmak için bir aradayız" dedi.

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AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez ile AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener de yaptıkları konuşmalarla katılımcıları selamladı.

Programda son konuşmayı yapan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejatcan Uygun ise etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan ve kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Bu tür sosyal etkinliklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Ömer Demirbağ, edebiyat ve şiir üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle katılımcılara hitap etti. Hafız Ömer Faruk Altunağa ise seslendirdiği tasavvuf müziği eserleriyle geceye renk kattı. Program kapsamında gerçekleştirilen semah gösterisi de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tribünlerin tamamen dolması dikkat çekti. Salonda oturacak yer kalmayınca bazı vatandaşlar, yere serilen örtülerin üzerine oturarak söyleşi ve konseri takip etti.