Manisa Şehir Hastanesi 8. yılında 11 milyon hastaya şifa kapısı oldu

Manisa Şehir Hastanesi, kurulduğu 2018'den bu yana polikliniklerde 11 milyon 349 bin 797, acil serviste ise 2 milyon 652 bin 971 başvuruya yanıt verirken cerrahi alanlarda 176 bin 287 ameliyat gerçekleştirdi.

Manisa Şehir Hastanesi, açıldığı 2018 yılından bu yana bölgesinin en önemli sağlık üslerinden biri haline geldi. Hastanenin 8 yıllık gelişim sürecini değerlendiren Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, sekiz yıldır sağlığa değer, geleceğe umut katıyoruz" dedi. Hastanenin 558 yatak kapasitesiyle başladığı yolculuğuna bugün 591 yatak ve yaklaşık 2 bin 540 çalışanla devam ettiğini aktaran Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, Manisa başta olmak üzere çevre illere ve yurt dışından gelen hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri, geniş uzmanlık alanları ve uluslararası akreditasyon belgesiyle kaliteyi her geçen yıl daha ileriye taşıdıklarını belirten Saka, hastanenin dahili, cerrahi, kadın doğum ve çocuk yan dal alanlarında geniş bir yelpazede özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

REKLAM

"11 milyonu aşkın poliklinik, 176 bin ameliyat"

Bir hastanenin başarısının yalnızca rakamlarla değil, ardındaki insan hikayeleriyle anlam kazandığına dikkat çeken Başhekim Saka, 8 yıllık istatistikleri paylaştı. Saka, "Sekiz yıllık hizmet sürecimizde polikliniklerde 11 milyon 349 bin 797, acil serviste ise 2 milyon 652 bin 971 başvuruya yanıt verdik. Yatan hasta servislerimizde 312 bin 683 hastamızın tedavisini tamamlarken, cerrahi alanlarda 176 bin 287 ameliyat gerçekleştirdik. Kalp Merkezimizde bin 655 bypass, 34 bin 23 anjiyografi işlemi ve 60 ablasyon uygulandı. Onkoloji Merkezimizde 123 binin üzerinde kemoterapi ve 284 binin üzerinde radyoterapi seansı gerçekleştirilirken, Kadın Doğum Kliniğimizde 34 bin 162 bebeğimiz dünyaya gözlerini açtı. İnme merkezimizden obezite merkezine, evde sağlık hizmetlerinden GETAT uygulamalarına kadar her alanda sağlık çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve özverisiyle vatandaşlarımıza şifa dağıttık" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yeni uygulamalar ve özellikli tedaviler devrede

Tıbbın sunduğu yenilikleri hastalarla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Uzm. Dr. Saka, ileri cerrahi uygulamalarla tedavi seçeneklerinin genişletildiğini belirtti. Üroloji alanında laparoskopik nefrektomi ve beyin pili operasyonları gibi özellikli cerrahilerin başarıyla uygulandığını aktaran Saka, "Kardiyolojide ablasyon işlemleri, baş ağrısı tedavisinde migren botoksu ve omurga sağlığı alanında Skolyoz Polikliniği gibi yeni hizmetlerimizi devreye aldık. Ayrıca vatandaşlarımızın süreçlere dijital kanallardan daha kolay ulaşabilmesi için Online Evde Sağlık Hizmeti uygulamasını başlattık" dedi.

REKLAM

TÜSEB Ofisi açıldı, bilimsel araştırmalar hız kazandı

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitime de büyük önem verdiklerini dile getiren Başhekim Saka, hastane bünyesinde TÜSEB Ofisi’nin açıldığını duyurdu. Saka, bu adımla bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve araştırma kültürünün güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek, sağlık profesyonelleri için düzenlenen sertifika programlarıyla mesleki gelişimin desteklendiğini kaydetti.

Uyku Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi yolda

Geleceğin sağlık hizmetlerini bugünden şekillendirmek için çalıştıklarının altını çizen Başhekim Saka, hastanenin yeni hedeflerini de açıkladı. Dijital Hastane Dönüşümü kapsamında yapay zeka destekli uygulamaları sistemlerine entegre etmeyi planladıklarını belirten Saka, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüp Bebek Merkezi ve Çocuk Yanık Ünitesi projelerimizle hizmet çeşitliliğimizi artıracağız. Ayrıca yakın zamanda horlama, uykuda solunum durması gibi şikayetleri olan hastalarımıza hizmet verecek Uyku Merkezimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Manisa Şehir Hastanesi’nin sekiz yılı; büyüyen bir kurumun, gelişen tıbbın ve aynı amaç etrafında birleşen binlerce sağlık çalışanının hikayesidir. Sekiz yıldır bilgiyle gelişiyor, emekle büyüyor ve umutla geleceğe hazırlanıyoruz"