Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, konserden halk oyunlarına, ritim gösterisinden resim sergisine kadar uzanan etkinliklerle kutlandı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda düzenlenen programda her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Yunusemre Belediyesi tarafından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programında birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Teoman Oral’ın canlı performans sergilediği gecede Ritimhane gösterisi, halk oyunları, resim sergisi ve drama gösterisi de izleyicilerle buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban ile katıldığı programda vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Etkinlikte Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

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Kutlamalarda Cumhuriyet’in ortak değerleri, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.