Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı

        Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, konserden halk oyunlarına, ritim gösterisinden resim sergisine kadar uzanan etkinliklerle kutlandı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen programda her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı

        Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, konserden halk oyunlarına, ritim gösterisinden resim sergisine kadar uzanan etkinliklerle kutlandı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda düzenlenen programda her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

        Yunusemre Belediyesi tarafından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programında birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Teoman Oral’ın canlı performans sergilediği gecede Ritimhane gösterisi, halk oyunları, resim sergisi ve drama gösterisi de izleyicilerle buluştu.

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban ile katıldığı programda vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Etkinlikte Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

        REKLAM

        Kutlamalarda Cumhuriyet’in ortak değerleri, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Çanakkale Destanını anlatan müze tırı Selendi'de
        Çanakkale Destanını anlatan müze tırı Selendi'de
        Selendi'de cumhuriyet coşkusu gençlik merkezine sığmadı
        Selendi'de cumhuriyet coşkusu gençlik merkezine sığmadı
        Esnafın toz ve çökme çilesi sona erecek
        Esnafın toz ve çökme çilesi sona erecek
        Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi
        Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi
        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        MHP Manisa bir ilki gerçekleştirerek dünün ve bugünün kadrolarını buluşturd...
        MHP Manisa bir ilki gerçekleştirerek dünün ve bugünün kadrolarını buluşturd...