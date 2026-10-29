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        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Manisa'nın Alaşehir, Demirci, Soma ve Turgutlu ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Manisa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Manisa'nın Alaşehir, Demirci, Soma ve Turgutlu ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Alaşehir ilçesindeki kutlamalar İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş'ın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Kaymakam Öter, Cumhuriyet coşkusunu paylaşmanın en büyük onurlardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun yönetim şekli olduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler gösteriler sundu, halk oyunları sergilendi.

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        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Demirci

        Demirci ilçesinde kutlama programı, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'ndaki törende Kaymakam Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Uğur ve Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Koreografi, halk oyunları ve müzik gösterilerinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Soma

        Soma'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yağışlı havaya rağmen Nazım Yavuz Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

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        Kaymakam Ünal Koç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışının en güzel ifadesi olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu ve "Vatanın Kalbinde Cumhuriyetin 103. Yılı" adlı koreografiyi sahneledi.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

        - Turgutlu

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Selami Kapankaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, müzik dinletisi ve gösteriler sundu.

        Programda Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Belediye Başkanı Çetin Akın da vatandaşların bayramını kutladı.

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        Kutlama Atatürk Bulvarı'ndaki geçit töreniyle sona erdi.

        Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay da katıldı.

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