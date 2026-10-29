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        Kula'da Cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Kula'da Cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

        Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kula'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Önceki gün gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar kapsamında Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, Kula Spor Kompleksi'nde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Talha Altuntaş yaptı.

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        Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Kaymakam Altuntaş, Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin, milli egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in kazanımlarının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Altuntaş, gençlerin Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayarak tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaymakam Altuntaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kula'da faaliyet gösteren yaren ekiplerinin sergilediği oyunlar, halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı koreografiler izleyenlerden beğeni topladı. Program, Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

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        Kutlama programına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Burak Efe Koç, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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